Peacemaker, John Cena e James Gunn non hanno parlato di una seconda stagione

Di certo sono molte le cose che stanno cambiando nel mondo DC, sia sul grande che sul piccolo schermo. Tra i tanti nuovi progetti annunciati e che sappiamo che vedranno la luce nel corso dei prossimi anni, ce ne è però uno che di certo rimarrà dove lo abbiamo lasciato. Stiamo parlando della serie su Peacemaker.

Ecco infatti che, mentre ci chiediamo se avete letto la nostra recensione di The Suicide Squad, in molti sono già in trepidante attesa dei nuovi episodi dello show con protagonista John Cena.

Tuttavia, pare che al momento non ci siano molte certezze su quando questi arriveranno. Durante una recente intervista sul tappeto rosso di The Iron Claw, la star ha tra l'altro affermato che non ne ha neanche parlato con lo stesso James Gunn.

"Spero che vedremo ancora Peacemaker, mi sono divertito molto a farlo. Stanno cambiando molte cose alla DC, ma so che faremo una seconda stagione della serie", ha detto l'attore .

La star ha poi aggiunto: "Di solito quello che dice, James Gunn lo fa".

Sembra dunque che, nonostante lo stesso John Cena non ne sia abbastanza informato, dovremo aspettarci di vedere tornare in azione il suo personaggio, di certo questo farà la felicità di molti appassionati. Voi che ne dite? Se ve la foste persa, ecco intanto la nostra recensione di Guardiani della Galassia Vol. 3.