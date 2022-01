Peacemaker, John Cena sulla libertà creativa nella serie: 'Mi sono davvero divertito'

Quando manca solamente un giorno al debutto su HBO Max di Peacemaker, John Cena ha avuto modo di parlare delle libertà creative che si è preso nel corso dello sviluppo del personaggio, introdotto per la prima volta nel film del 2021 The Suicide Squad, diretto sempre da James Gunn. La prima stagione di Peacemaker arriverà domani in streaming.

Palrando ai microfoni di ComicBook, John Cena ha dichiarato a proposito del suo diverso approccio tra il personaggio interpretato quando era ancora un wrestler della WWE e il Peacemaker della DC Comics:

"E' grandioso. E' la prima volta che ho l'opportunità di esplorare un personaggio di una proprietà intellettuale più volte oltre al John Cena della WWE. E' stato divertente avere un po' più di tempo e non dover affrettare tutto in un'ora e 45 minuti ma poterlo fare in circa due ore e mezza. Si tratta di un approccio differente, ma è quello che preferisco perché mi piace poter riprendere fiato e occuparmi delle piccole sfumature di quello che potrebbe accadere".

Non sappiamo ancora se HBO Max intenderà realizzare una seconda stagione di Peacemaker, fatto sta che sia James Gunn che il produttore Peter Safran sembrano più che favorevoli a tornare a lavorare allo show e magari affrontare anche dei nuovi personaggi DC: "Non credo che ci sarà una seconda stagione, a meno che la creatività di James non capovolga la sceneggiatura e decida di fare qualcosa di diverso. Non vuole davvero ripetersi mai. E sappiate che lavorare con John e il resto della troupe e del cast è stata un'esperienza molto speciale per James. Ne ha amato ogni minuto. [...] Spero davvero che ci sia una seconda stagione".

Peacemaker esordirà su HBO Max il 13 gennaio prossimo. Su queste pagine potete ascoltare una playlist con la soundtrack di Peacemaker dedicata ai primi 3 episodi dello show.