Peacemaker, John Cena promette che la serie manterrà la qualità di The Suicide Squad

In attesa di vederlo per la prima volta in azione nei panni di Peacemaker in The Suicide Squad, John Cena è tornato a parlare della serie spin-off in arrivo su HBO Max che lo vedrà come assoluto protagonista.

Intervistato da Comicbook.com in vista dell'uscita del film di James Gunn, disponibile nelle sale italiane a partire dal prossimo 5 agosto, la star della WWE ha voluto assicurare i fan sul fatto che Peacemaker manterrà la stessa qualità della pellicola DC. Questo perché, come già anticipato, la serie è stata scritta e in parte anche diretta dallo stesso Gunn.

"Beh c'è lo stesso autore, lo stesso creatore. James ha diretto molti episodi e, di certo, è stato molto coinvolto nella produzione" ha dichiarato Cena. "Quindi penso che se vi piacerà The Suicide Squad, sarete in grado di ritrovare quei momenti su HBO Max con Peacemaker."

In arrivo su HBO Max nel corso del 2022, Peacemaker esplorerà le origini del personaggio, una sorta di versione decisamente più cattiva di Captain America che crede nella pace ad ogni costo, non importa quante persone debba uccidere per ottenerla.

Intanto, James Gunn ha scherzato sulla "mancata" stagione 2 di Peacemaker.