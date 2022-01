Peacemaker: John Cena ribadisce l'importanza del suo logo nella nuova anteprima

Mentre manca sempre meno al debutto di Peacemaker su HBO Max, con i primi tre episodi che arriveranno in streaming il 13 gennaio prossimo, Warner ha diffuso una nuova clip ufficiale della serie di James Gunn in cui vediamo il personaggio di John Cena esprimere tutto il suo orgoglio nel voler esibire il logo del suo costume, simbolo di pace.

Per Peacemaker, come lo vediamo spiegare a Leota Adebayo (Danielle Brooks), è molto importante che il logo che lo rappresenta come eroe, ovvero la colomba della pace, sia presente e raffigurato su tutte le armi che utilizza. Visto che questo è assente da un'arma con la quale si accinge ad andare in missione, al nostro protagonista non resta che disegnarsela da solo, in quello che alla fine risulta essere uno scarabocchio che lo manda su tutte le furie. Si preannuncia una serie davvero dissacrante ed imperdibile. Potete visualizzare la clip nel post messo in calce a questa news.

Recentemente, James Gunn ha rivelato il motivo per cui ha deciso di realizzare Peacemaker per HBO Max: "Innanzitutto, vado molto d'accordo con John Cena. Siamo diventati grandi amici" ha rivelato il regista. "E' una persona molto divertente e ho pensato che sarebbe stato divertente continuare a lavorare con lui. Credo anche che per una gran parte dei personaggi di The Suicide Squad abbiamo visto un'evoluzione" ha sottolineato Gunn. "Peacemaker rimane lo st***zo impenitente che era fin dall'inizio del film, ma sapevo che potevamo andare più a fondo nel personaggio". Di recente, James Gunn ha precisato, rispondendo ai suoi followers, che non è necessario vedere The Suicide Squad prima di Peacemaker, poiché lo show di HBOMax avrà una sua autonomia.

Dopo le prime recensioni di Peacemaker, scoprite invece il punteggio di Peacemaker su Rotten Tomatoes ottenuto finora.