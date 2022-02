Peacemaker, John Cena: 'Sarebbe un onore e un privilegio poter recitare con The Rock'

L'episodio finale di Peacemaker è arrivato su HBO Max, battendo ogni record di visualizzazione. Adesso il protagonista dello show, John Cena, parla ai microfoni di ComicBook della possibilità di incontrare il Black Adam di The Rock, ammettendo che gli farebbe piacere.

La star della WWE lavorerebbe nuovamente con il collega, questa volta in veste di attore. Nell'attesa del film di Black Adam, si è parlato spesso della possibilità di inserire Johnson già nello show di James Gunn, ma alla fine non è mai andata in porto.

"Dirò la stessa cosa ogni volta considerando le possibilità offerte da questo tipo di universo... sarebbe un onore e un privilegio poter recitare con lui", ha detto Cena. "Credo che ci sia ancora un pubblico appassionato che vuole vederlo nel progetto. Ma mi dispiace, amico, non è stata una mia scelta, quindi non saprei. Va molto oltre me. È al di là di ciò che posso controllare."

In passato Cena aveva già parlato della possibilità di incontrare il collega, se non su questo su un altro progetto, come Fast and Furious. "[Sono] Pronto, volenteroso e capace. E rispondo al telefono ogni volta che squilla. Sto alla grande", disse al tempo Cena sul suo futuro. "Credo che l'eccitazione stia iniziando a crescere tra i fan, che si parli di Fast [and Furious], e che si parli, ora, dell'Universo DC. [...] Vedremo cosa succede."