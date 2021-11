Peacemaker, John Cena sorprende tutti e appare in costume al San Diego Comic-Con

Nei giorni scorsi abbiamo visto una nuova anteprima ufficiale di Peacemaker, e cresce l'attesa per la nuova serie di James Gunn, incentrata sull'antieroe interpretato da John Cena in The Suicide Squad. Il protagonista, dal canto suo, ha contribuito a riscaldare l'atmosfera grazie a una recente apparizione a sorpresa in costume.

John Cena, infatti, si è presentato senza preavviso al San Diego Comic-Con Special, mandando in visibilio i fan e indossando il costume di Peacemaker. Le immagini dell'attore e wrestler sul palco sono visibili anche all'interno della notizia.

Peacemaker arriverà su HBO Max all'inizio del 2022. Il protagonista è un antieroe psicotico dedito alla causa della pace, da raggiungere a tutti i costi, anche uccidendo uomini, donne e bambini. James Gunn, affascinato dal personaggio al punto da volergli dedicare, dopo The Suicide Squad, una serie da protagonista, ha scritto tutta la prima stagione dello show, dirigendo cinque degli otto episodi.

Qualche settimana fa, con un post su Twitter, il regista di Guardiani della Galassia ha spiegato anche a chi è dovuta l'ispirazione per l'aquila Eagly, un altro simpatico "personaggio" che fin dalle prime immagini sembra essere stato molto apprezzato dai fan.

Quali sono le vostre aspettative su Peacemaker? Siete curiosi di rivedere in azione John Cena? Fatecelo sapere come sempre nei vostri commenti.