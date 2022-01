Peacemaker, John Cena e Steve Agee improvvisano una scena della serie HBOMax

Come vi avevamo già anticipato, l'episodio 5 di Peacemaker ha rivelato l'esistenza di alcune celebrità all'interno del DC Extended Universe: in una scena, Peacemaker ed Economos citano una serie di personaggi famosi anche nel mondo di Peacemaker. Il video diffuso da HBOMax mostra integralmente la scena improvvisata da John Cena e Steve Agee.

Nell'episodio di giovedì scorso, infatti, il Peacemaker di John Cena affronta John Economos (Steve Agee) per aver inavvertitamente incastrato suo padre Auggie (Robert Patrick) per l'omicidio di Annie Sturphausen (Crystal Mudry) e il rapimento delle vicine (Alison Araya e Lenny Jacobson), dopo averne falsificato le impronte digitali.

"Amico, non volevo mandare tuo padre in prigione" dice Economos a un Peacemaker particolarmente arrabbiato, spiegandogli che ha usato le impronte del padre perché non gli era venuto in mente nessun altro. A quel punto, il personaggio interpretato da Cena elenca una lunga serie di personaggi famosi e di riferimenti alla cultura pop: da Ariana Grande a Drake, da Bill Cosby a Super Mario!

"Cena ha improvvisato tutta la scena. Penso che la battuta originale fosse 'Perché non ha incastrato Miley Cyrus?'" ha dichiarato Steve Agee durante una recente intervista. "Poi James Gunn gli ha detto 'Vai avanti così, John' e quindi ha iniziato. Siamo stati una mezz'ora seduti lì" mentre il regista lo spronava ad andare avanti.

"E' stato davvero impressionante. Sarebbe bello che pubblicassero l'intero girato con lui che elenca tutte le celebrità, come una sorta di bonus. E' stato spettacolare!" aveva concluso l'attore. E sembra che HBO Max lo abbia accontentato, dato che sul canale Youtube ufficiale di HBO Max è arrivato il video con la scena integrale, improvvisata da Cena e Agee, che potete vedere in testa all'articolo.

Altro fun fact: nella lunga lista di celebrità c'erano anche il regista dello show James Gunn e Freddie Stroma, l'attore che nella serie interpreta Vigilante. Economos interrompe Peacemaker per rispondere: "Gli ultimi due non esistono nemmeno!"

"Il set è divertente quando c'è gente di talento" aveva detto Gunn, pubblicando un breve dietro le quinte che mostra il clima rilassato e divertito degli attori del cast di Peacemaker, a partire dallo stesso John Cena.

A proposito di riferimenti e citazioni, avete visto il riferimento a Ryan Reynolds in Peacemaker? Alla fine della scorsa puntata, infatti, il Christopher Smith di John Cena si prepara un cocktail usando l'Aviation Gin, bevanda alcolica che esiste realmente e viene prodotta proprio da Reynolds.