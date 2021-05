Peacemaker, John Cena stuzzica i fan: 'Non potete nemmeno immaginare cosa vi aspetta'

Mancano solo pochi mesi prima dell'arrivo di The Suicide Squad ma questa, non sarà l'unica produzione di James Gunn nel vasto universo DC. Presto infatti accoglieremo anche Peacemaker, la serie HBO Max con protagonista John Cena, un eroe che crede nella pace a tutti i costi e poco importa quante persone dovranno morire pur di raggiungerla.

Proprio nelle ultime ore, il noto wrestler ha notevolmente stuzzicato l'interesse dei telespettatori, retwittando un post di Steve Age in cui l'interprete di John Economos sottolineava di aver terminato le sue riprese di Peacemaker e che sono state realizzate cose meravigliose: "Buon venerdì! Ho appena finito una fantastica settimana lavorando con JamesGunn e il team di Peacemaker, sono state fatte cose meravigliose".

Il protagonista di Peacemaker ha infatti detto: "Non potete nemmeno immaginare cosa vi aspetta" e proprio a seguito di queste affermazioni, molti fan hanno presupposto che ci sarebbero stati molti altri collegamenti con il DCEU, voci di certo non smentite sui social da James Gunn che tra l'altro ha rivelato di essersi fatto ispirare da serie com Batter Call Saul.

Secondo voi cosa vedremo in Peacemaker? Quali altri personaggi del DC Extended Universe lavoreranno in questi mesi al fianco di James Gunn? Ovviamente, fatecelo sapere nei commenti.