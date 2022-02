Peacemaker, Kevin Smith: "James Gunn ha creato qualcosa di speciale"

Kevin Smith ha lavorato alla prima stagione Peacemaker, che ha definito una serie che non potrebbe elogiare più di così. Smith ha parlato del DCEU e dello show targato HBO Max nel corso del podcast Fatman Beyond, dicendo che Gunn ha creato "qualcosa di speciale".

"Mi è piaciuto talmente tanto che ho inviato un messaggio a James di punto in bianco, solo per dirgli 'Sei in una serie di vittorie, stai facendo il lavoro del Signore'", ha detto Smith nel corso del podcast. "Era così fottutamente bello. L'ultima inquadratura di quell'episodio finale è così incredibilmente americana, senza essere sprezzante. [...] È davvero un ritratto dell'America, non l'America sciovinista che possiamo vedere nei film di Michael Bay [...]. Persone che hanno genitori incasinati, persone che vivono in roulotte, persone che hanno aquile come animali domestici - le vere assurdità in America! Persone che sono quasi incredibilmente grandi come Reacher!"

Smith ha poi parlato della seconda stagione di Peacemaker, e di quanto sia interessante il twist che prenderà il personaggio di John Cena. "Quello che ero felice di vedere [per la seconda stagione] era che - nessuna mancanza di rispetto a nessun regista della prima stazione, penso che tutti gli episodi fossero fottutamente meravigliosi - ma James scriverà e dirigerà ogni episodio. Quindi è impegnato. Ha creato qualcosa di speciale con questo show."

Guardate l'intervista completa nel video che troverete in cima all'articolo! Intanto James Gunn risponde alle domande dei fan sull'episodio finale.