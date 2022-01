Peacemaker, Kevin Smith promuove la serie con John Cena: 'Non potrei essere più contento'

Nel corso dell'ultima puntata del suo show su YouTube, Kevin Smith ha recensito i primi episodi di Peacemaker, la nuova serie Warner/DC appena approdata su HBO Max. Il regista e fumettista ne parla in termini entusiastici confermando quindi il tono che avevano le prime recensioni riservate allo show e uscite dopo le varie anteprime stampa.

Proprio come le prime recensioni di Peacemaker suggerivano, anche secondo Kevin Smith si tratta di una delle migliori serie mai viste sullo schermo. Ecco le parole di Smith nel corso del suo show, Fatman Beyond:

"Oh mio Dio, non potrei elogiare uno show più di così. Sì, questo è parlare di supereroi maledetti e spacca, ma è anche molto di più. Gunn prende un personaggio della Suicide Squad, interpretato da John Cena, che era già divertente nel film… Si è dimostrato molto abile con il materiale originale. Sembra un action figure, e odio ridurlo solo all’estetica ma, mio dio, sembra letteralmente un personaggio uscito dai fumetti DC… Gunn racconta una storia del genere che non è mai stata raccontata prima. Raccontare una storia adulta usando come protagonista un action figure. Sarebbe stato così facile per lui schiacciarli l’uno contro l’altro e farli maledire a vicenda, ma invece sta raccontando una storia con personaggi d’azione, con giocattoli che hanno un’anima e un cuore umano".

In seguito, Smith ha elogiato anche gli altri componenti del cast, ma soprattutto ha affermato di apprezzare l'arco narrativo costruito da Gunn per la serie: "Anni fa, se avessi avuto intenzione di fare questo film, avrebbero detto 'Per chi è questo prodotto?' e non l’avrebbero realizzato. Per fortuna la gente di HBO Max ha detto tipo 'Sai a chi piacerà? Alle persone a cui piace la narrazione di qualità. Facciamola e lasciamo che la gente lo scopra'. Spero che le persone scoprano l’uomo, come potrebbero non farlo? James ha preso i giocattoli messi in moto da Zack e ci ha creato un mondo che vorresti vedere. In un mondo dove non avremo mai lo SnyderVerse questa è la cosa che ci va più vicino. Ci gioca ma lo rende anche suo. James è sempre stato uno scrittore meraviglioso e si vede in Peacemaker".

Intanto, proprio Gunn ha confermato che un personaggio di Peacemaker apparirà in un grosso film DC.