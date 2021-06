Peacemaker, Lochlyn Munro di Riverdale: 'James Gunn è grandioso, sono fortunato'

Nel corso di una recente intervista Lochlyn Munro, attore noto principalmente per il suo ruolo nell'amatissima Riverdale, che il prossimo agosto tornerà in onda su The CW, ha parlato anche del suo prossimo impegno televisivo, ovvero quello nella serie Peacemaker, spin-off di The Suicide Squad, che lo ha visto diretto da James Gunn.

Munro si è detto incredibilmente fortunato dell'opportunità di essere diretto da uno dei migliori registi in circolazione: "Onestamente, lui è grandioso. Sono incredibilmente fortunato di essere parte di questo cast. Ho appena terminato di girare uno dei nostri episodi, circa tre ore fa. Stiamo facendo delle riprese notturne e le faremo per tutta la settimana. Sapete, è davvero molto creativo, ha una specie di energia. Arriva con delle idee in modo molto veloce e adoro il suo humor. Adoro il modo in cui riesce ad amalgamare questi mondi e questo show e penso che la gente lo amerà. Il Peacemaker di John Cena è straordinario. Mi sono divertito molto ad andare al lavoro per questo show, perché solo guardare James Gunn all'opera è di ispirazione. Lo adoro. Penso davvero che la gente adorerà questo show".

Di recente, James Gunn ha condiviso nuove foto da Peacemaker e ha trovato anche il tempo di rispondere alle domande di qualche fan mentre era sul set, non chiarendo però, in che modo gli eventi di Peacemaker si posizioneranno sulla linea temporale rispetto a quelli di The Suicide Squad. Il regista ha semplicemente detto: "Dovete vederlo".

"Peacemaker è un'opportunità per approfondire le attuali questioni mondiali attraverso l'obiettivo di questo supereroe / supercriminale / e il più grande idiota del mondo", ha detto aveva detto in precedenza Gunn della serie spinoff di HBO Max. "Sono entusiasta di espandere The Suicide Squad e portare questo personaggio dall'universo dei film DC all'ampiezza di una serie. E, naturalmente, poter lavorare di nuovo con John, Peter e i miei amici della Warner Bros. la ciliegina sulla torta".

Gunn ha anche rivelato quando vedremo Peacemaker in streaming su HBO Max.