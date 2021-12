Peacemaker non sarà l'unico spin-off di The Suicide Squad? Il tweet sospetto di James Gunn

Ci stiamo per avvicinare al debutto di Peacemaker su HBO Max, la serie tv spin-off di The Suicide Squad che ha come protagonista John Cena... Ma questa potrebbe non essere l'unica in cantiere in casa DC? Vediamo cosa lo farebbe credere (e sì, è colpa di James Gunn).

Nei giorni scorsi James Gunn ha risposto alle domande dei fan su Peacemaker, la serie tv di sua ideazione, e di cui è anche sceneggiatore, regista e produttore.

Dopo il successo di The Suicide Squad, infatti, e anzi, ancor prima che questo arrivasse nelle sale, Warner Bros. e DC hanno deciso di affidare a Gunn un altro progetto, ma questo sarà davvero l'ultimo per lui?

Difficile rispondere, ma un suo recente tweet potrebbe aver confermato che qualcosa effettivamente bolle in pentola (o no?).

"James, credi che ci saranno altri spin-off dopo Peacemaker?" ha chiesto un fan, e la risposta di Gunn è stata... La gif di un procione che con "aria malefica" di chi sta per combinare qualcosa esclama "Eheheheheh".

Ovviamente, una simile risposta può significare tutto e anche niente, ma lo stesso Gunn qualche tempo fa, nello smentire le voci sullo spin-off di Bloodsport, ha affermato che: "Ci sarebbe la possibilità di vedere qualcosa in più su Bloodsport nel prossimo futuro, qualcosa che mi piacerebbe molto vedere... Ma non c'è nulla in fase di sviluppo al momento".

Che quel "prossimo futuro" sia già qui?