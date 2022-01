Peacemaker, avete notato quel riferimento a Rick Flag?

I primi quattro episodi di Peacemaker sono stati rilasciati su HBO Max e finalmente abbiamo avuto modo di conoscere più da vicino l'antieroe disposto a tutto per la pace. Avete però notato quel particolare riferimento a Rick Flag?

Quelli che hanno visto The Suicide Squad ricordano bene il personaggio interpretato da Joel Kinnaman è stato ucciso proprio da Christopher Smith a Johutneim per evitare la diffusione delle prove degli esperimenti fatti dal governo americano sull'alieno Starro.

Tra gli elementi più iconici di questo personaggio vi è sicuramente la sua t-shirt arancio con un coniglietto bianco con mantello rosso che tiene tra le mani un cartellone con su scritto "Obstacles are opportunities". Lo stesso coniglietto è apparso proprio in Peacemaker, e in molti fan non hanno potuto fare a meno di rivolgere il loro pensiero alla struggente scena della morte di Rick Flag.

Indubbiamente The Suicide Squad ha inspirato Peacemaker, e molti dei suoi elementi sono stati ripresi da James Gunn proprio per coinvolgere maggiormente i telespettatori in questa prima serie del DCEU. Non tutto però è filato proprio liscio nella stesura della sceneggiatura di questo show targato HBO Max. Il regista ha infatti rivelato di aver avuto serie difficoltà a scrivere un personaggio di Peacemaker, vista la sua grande complessità e il suo legame con temi non proprio semplici da trattare.

