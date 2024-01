Peacemaker, novità sulla stagione 2: svelato quando inizieranno le riprese?

James Gunn è al lavoro su Peacemaker 2, e sembra che ci siano alcune novità riguardanti l’inizio delle riprese della seconda stagione.

In un’intervista realizzata da Deadline in seguito ai Golden Globe awards 2024, l’interprete di Leota Adebayo in Peacemaker, ovvero Danielle Brooks, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti l’inizio delle riprese di PeaceMaker 2:

"Oh mio Dio, beh, è in fase di realizzazione. È tutto ciò che so. Sta accadendo. Quando? Non ne sono sicura, ma credo che quest'anno, se tutto va bene, inizieremo".

Sembra quindi che le riprese della seconda stagione della serie DC inizieranno quest’anno, anche se ancora non c’è una data ufficiale, così come non c'è ancora una data ufficiale per l’uscita del trailer. In ogni caso, se le riprese dovessero iniziare quest’anno, ci aspettiamo di vedere Peacemaker 2 per l’inizio del 2025.

James Gunn, a capo del reboot del DCU, ha di recente dichiarato di voler trasformare Peacemaker in una property del DCU: “Perché è la cosa che preferisco fare, è il più grande show originale di Max di sempre, e ho un modo tutto mio per questo ingresso. Non ci sarà alcuna confusione. Ci saranno anche alcuni membri del Team Peacemaker come personaggi fissi dello show dedicato ad Amanda Waller"

Ma Vigilante apparirà nell’universo DC prima di Peacemaker 2?