Peacemaker, parla John Cena: 'È una serie in cui molti potranno rispecchiarsi'

Manca davvero poco al debutto di Peacemaker su HBO Max, e dopo un nuovo trailer della serie con John Cena, è lo stesso protagonista a raccontare quali sono secondo lui dei grandi punti di forza e appeal dello show.

Peacemaker sta arrivando, ma cosa possono aspettarsi i fan DC (e non solo) dalla serie ideata da James Gunn?

A rispondere a questa domanda è John Cena, il suo protagonista, che ne elogia la capacità di affrontare dei temi universali.

"Mi piace molto la dinamica tra Chris cioè Peacemaker e suo padre" esordisce infatti l'attore in una recente intervista "Affronta una verità molto importante che tutti noi possiamo aver sperimentato a nostra volta, ovvero che a volte le famiglie sono scomodamente disfunzionali. E in Peacemaker vedrete molte cose in cui le persone potranno rispecchiarsi, di cui hanno avuto anche loro esperienza nella vita, e potranno decidere cosa gli ha trasmesso".

E continua, elaborando: "Non è mia intenzione dire alla gente cosa deve provare o come deve pensare quando guarda qualcosa, ma amo davvero il fatto che tocca argomenti come il significato della famiglia, il voler ricevere l'approvazione altrui, o come vivere la propria vita, ma anche la dualità tra come si è e come si viene cresciuti. Come i valori che ci hanno trasmesso fin da piccoli possano cambiare, e quanto difficile possa essere distaccarsi da altri. C'è davvero tanto, e credo che sarà divertente esplorare durante il corso della serie".

