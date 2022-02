Peacemaker, parla il produttore di HBO: 'l'universo DC è perfettamente organizzato'

Il DC Extended Universe al cinema e sul piccolo schermo sta subendo dei significativi cambiamenti negli ultimi mesi: per iniziare ha visto l'esordio della serie Peacemaker con John Cena e l'indiscrezione su altri possibili spin-off da The Suicide Squad; infine, come noto arriveranno Black Adam, Flash e il film HBO Max su Batgirl.

Ne ha potuto parlare in un'intervista concessa all'Hollywood Reporter Casey Boys, capo della programmazione a HBO e HBO Max, a margine della notizia del rinnovo di Peacemaker per una seconda stagione. Il produttore ha parlato della sinergia tra i rapporti tra la HBO e il DC Universe.

"Uno degli obiettivi principali che ha impegnato Ann Sarnoff è stato cercare di far lavorare la DC in un modo più organizzato e integrato. Io non c'ero prima, quindi non so come funzionasse prima del mio arrivo a HBO Max un anno e mezzo fa, abbiamo passato molto tempo a discutere con Toby [Emmerich, presidente di Warner Bros. Pictures], Walter [Hamada, presidente di DC Films] e Jim Lee alla DC e stiamo cercando di rimanere al corrente di come tutti i pezzi possano funzionare assieme. Secondo il mio parere, tutto è perfettamente organizzato. Questo è qualcosa che era molto importante per Ann nel momento in cui ha iniziato pochi anni fa".

Non solo i film al cinema, su HBO Max arriveranno anche i progetti relativi a Doom Patrol, Titans, Young Justice, e Harley Quinn, ma anche i film in streaming coem Batgirl, Black Canary e Wonder Twins. Sono poi in cantiere progetti su Justice League Dark, John Constantine, Madame Xanadu, Dead Boy Detectives, Legion of Super-Heroes, e Green Lantern Corps e gli spin-off annunciati di The Batman.

"HBO Max è un'incredibile opportunità per la DC", aveva dichiarato recentemente Toby Emmerich. "Ci permette di avere prodotti di alta qualità nel mondo dei cinecomic a budget contenuti mentre possiamo sperimentare crossover e show tratti dai nostri blockbuster per il grande schermo".