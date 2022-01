Peacemaker, ecco perché James Gunn ha realizzato lo spinoff di The Suicide Squad

Il regista di The Suicide Squad, James Gunn, ha rivelato di recente come mai ha scelto di proseguire la storia di Peacemaker, il personaggio interpretato da John Cena, nell'omonima serie spin-off che debutterà in streaming su HBOMax il 13 gennaio.

L'autore e regista James Gunn è il fulcro della serie spin-off e ha diretto la maggior parte degli episodi, incluse le puntate che sono state mostrate in anteprima alla stampa di settore: le recensioni a caldo su Peacemaker sembrano ottime, tanto che alcuni parlano di miglior prodotto mai realizzato in casa DC.

Ma come mai Gunn ha deciso di dare seguito proprio alla storia di Peacemaker dopo The Suicide Squad? Ecco che cosa ha rivelato a riguardo in una recente intervista: "Innanzitutto, vado molto d'accordo con John Cena. Siamo diventati grandi amici" ha rivelato il regista. "E' una persona molto divertente e ho pensato che sarebbe stato divertente continuare a lavorare con lui".

"Credo anche che per una gran parte dei personaggi di The Suicide Squad abbiamo visto un'evoluzione" ha sottolineato Gunn. "Peacemaker rimane lo st***zo impenitente che era fin dall'inizio del film, ma sapevo che potevamo andare più a fondo nel personaggio". Di recente, James Gunn ha precisato, rispondendo ai suoi followers, che non è necessario vedere The Suicide Squad prima di Peacemaker, poiché lo show di HBOMax avrà una sua autonomia.

I fan dei fumetti DC che conoscono il personaggio di Peacemaker sapranno che c'è molto di più dietro al costume colorato e al caschetto cromato: il vigilante ha lasciato alle spalle una storia problematica, soprattutto per quanto riguarda il rapporto con il padre e con le sue origini. Scopriremo presto se questi aspetti saranno esplorati nella serie creata e diretta da James Gunn.

Per quanto riguarda una possibile stagione 2 di Peacemaker, James Gunn si è espresso con una battuta: "Ci saranno 87 stagioni di Peacemaker, siamo prontissimi!". Affrontando l'argomento più seriamente, il regista ha ammesso che con le serie TV sente di avere maggior libertà di espressione rispetto ai film: "Il film è così corto che devi far scorrere la trama di scena in scena. In Peacemaker abbiamo potuto correre qualche rischio, tentare la sorte, esplorare elementi drammatici e comici in modi impossibili per un film", nonché realizzare lunghe e adrenaliniche sequenze d'azione.

In conclusione, ecco che cosa James Gunn ha affermato su Peacemaker: "E' tutto ciò che amo: commedia, dramma e azione, tutto in una serie TV che non si prende troppo sul serio, ma allo stesso tempo si prende molto sul serio". Non ci resta che aspettare il 13 gennaio per il debutto dei primi 3 episodi di Peacemaker in streaming su HBOMax.