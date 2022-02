Peacemaker, perché non è ancora uscito in Italia su nessuna piattaforma?

È passato più di un mese da quando Peacemaker ha iniziato la sua messa in onda negli Stati Uniti, avendo già distribuito tutti i suoi episodi. Eppure, nonostante l'arrivo in Italia sia stato confermato da James Gunn, non si sa né quando né dove potrà arrivare. Ci dobbiamo preoccupare? Cosa sta succedendo e quali gli ostacoli.

Con tutte le polemiche che sono scaturite da Peacemaker, riguardanti perlopiù gli insulti omofobi e xenofobi di Peacemaker nel chiaro approccio politically incorrect di James Gunn, questa nuova serie con protagonista John Cena e diretto spin-off del grande successo di critica The Suicide Squad – al debutto, lo ricordiamo, ottenne il 100% di recensioni positive su Rotten Tomatoes – sembra rientrare perfettamente nel solco stilistico del più grande regista di cinecomic di memoria recente. Qualcuno che, a questo settore dell’intrattenimento, è riuscito quasi a imporvi la classificazione di cinema d’autore, almeno per le sue pellicole. Questo non fa altro che aumentare l’attesa per il titolo, soprattutto per quei Paesi che non abbiano ancora avuto modo di vederlo e di scoprire come abbia creato innumerevoli crossover con altri eroi DCEU.

Come sappiamo, il canale di HBO e la piattaforma statunitense correlata – già controllate Warner Bros – non hanno un servizio attivo in Italia, cosa che costringe i suoi prodotti a trovare accordi di messa in onda con le emittenti locali. Normalmente, la distribuzione in differita non fa passare più di un mese per quanto riguarda i prodotti statunitensi, che si assicurano contratti anticipati proprio per evitare che l’interesse nei confronti del titolo scemi, anche a causa dei molteplici spoiler che si diffondono a macchia d’olio. E anche quando si facciano attendere più a lungo, le emittenti programmano già il calendario con annunci ufficiali, che in questo caso non sono ancora arrivati. Sappiamo da un post di James Gunn che l’Italia è ai primi posti fra i Paesi che hanno già ottenuto la distribuzione nel 2022, ma non sappiamo né quando né su quali canali.

Vari fattori potrebbero concorrere a questo ritardo, con James Gunn che si è chiamato fuori dal DCEU e diversi rivolgimenti dovuti a importanti fusioni fra major. Normalmente, tutti i prodotti di HBO arrivano su Sky e a cascata sulla sua piattaforma di NOW, e per i prossimi le cose non dovrebbero cambiare. Ma nell’ultimo anno, Disney ha acquistato l’intero gruppo Fox per la cifra record di 71 miliardi di dollari, ottenendo quindi anche il suo pacchetto azionario detenuto presso Sky per il 49% della società, quasi maggioritario. Considerando la rivalità storica fra Disney e Warner, sul lungo periodo potrebbe non andare a genio il fatto che i prodotti della seconda arrivino sulle società della prima.

Prima della fusione però, HBO ha rinnovato l’accordo di distribuzione con Sky fino al 2025 e questi contratti dovrebbero rimanere invariati nel passaggio a Disney. Il problema non dovrebbe riguardare dunque Peacemaker, ma potrebbe comunque aver scombussolato non poco i programmi di Sky. Situazione simile, Warner la sta vivendo con le serie DC su The CW così come per la sesta stagione di Riverdale, per le quali aveva un accordo di distribuzione coi canali Mediaset Premium che hanno cessato le attività proprio all’inizio dell’anno. Ultimo fattore, forse non così determinante, il fatto che la serie di James Gunn è ovviamente un R-rated, che dovrà essere quindi valutato per una distribuzione ad hoc vietata ai minori. Voi quanto l’aspettate? Ditecelo nei commenti!