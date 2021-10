Peacemaker, un post di James Gunn spiega a chi è ispirata l'aquila Eagly

Il primo trailer di Peacemaker, pubblicato in occasione del recente DC FanDome, ha colpito i fan soprattutto per la presenza di un'aquila, Eagly, che fa un po' da spalla al protagonista interpretato da John Cena. In un recente post su Twitter, James Gunn ha cercato di spiegare a chi si è ispirato per questa singolare relazione sullo schermo.

Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, il creatore e regista di Peacemaker ha pubblicato un filmato che racconta la genesi di An Eagle Named Freedom, libro scritto da Jeff Guidry e basato sulla sua vera storia.

Jeff Guidry, chitarrista blues noto anche per le sue collaborazioni con artisti del calibro di Brian Wilson, aveva soccorso un'aquila ferita, affidandola alle cure del personale del Sarvey Wildlife Care Center a Puget Sound, Washington. Se ne prese cura, divenendone una sorta di custode. Quando nel 2000 al musicista venne diagnosticato un linfoma non Hodgkin al terzo stadio, Freedom gli restituì il suo dono, tenendogli compagnia e risollevandogli il morale durante le dure sessioni di chemioterapia, infondendogli la forza per lottare contro questo subdolo nemico.

James Gunn, che ha diretto cinque degli otto episodi della nuova serie DC con John Cena, ha anche corretto l'errore nel nome dell'aquila di Peacemaker, che HBO Max aveva erroneamente chiamato "Eagley" in un tweet dedicato allo show.