Peacemaker: ecco il punteggio ottenuto su Rotten Tomatoes

Manca circa una settimana al debutto di Peacemakersu HBO Max e a quanto pare la serie con James Gunn ha già conquistato la critica, riuscendo ad ottenere degli ottimi risultati su Rotten Tomatoes, la celebre piattaforma di rating per film e serie tv.

Lo show che ha per protagonista John Cena ha fin qui ottenuto un 91% di gradimento dagli addetti ai lavori anche se, bisogna sottolinearlo, fino al momento della stesura di questo articolo le recensioni non sono ancora così numerose da permettergli di ottenere il bollino di "Certified Fresh". Stando però ai risultati ottenuti fin qui, manca veramente poco per questo prestigioso riconoscimento.

Sulle 11 recensioni ottenute, solo una ha bocciato completamente Peacemaker. Nel giudizio in questione si legge: "In contrasto con il divertente 'Suicide Squad', nella serie 'Peacemaker' di James Gunn, tutto si focalizza su un antieroe odioso e vanaglorioso, e anche le piccole note positive iniziali finiscono col consumarsi piuttosto velocemente".

Insomma, le recensioni di Peacemaker fin qui, sembrano promuovere il lavoro svolto dal regista di Guardiani della Galassia. Resta da capire ora in che modo questo show influenzerà il DCEU e se verrà creato un vero e proprio comparto seriale sul modello del MCU. Voi che ne dite?