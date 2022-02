Peacemaker, quando arriverà l'attesissimo annuncio per l'Italia?

Si è conclusa già da un po' la messa in onda di tutti gli episodi di Peacemaker, la nuova serie con John Cena nata come spin-off di The Suicide Squad. Eppure, di una data ufficiale di distribuzione in Italia, neanche l'ombra. James Gunn ha pubblicato il calendario estero di distribuzione e le notizie potrebbero non essere buone.

Si potrebbero elencare un milione di motivi per giustificare un’attesa che si sta facendo sempre più insostenibile, riguardo all’ultimo gioiello irriverente di James Gunn. Il fatto che HBO non avesse raggiunto accordi di distribuzione ravvicinata con i Paesi esteri in cui non è attivo il servizio della piattaforma streaming – noi compresi – appare ora (quasi) imperdonabile. Per tutti coloro che vogliano scoprire quanto a fondo Gunn debba aver spinto, per esempio, sul politically incorrect da meritarsi tanto ostruzionismo per gli insulti di Peacemaker.

Cresce l’attesa anche perché, come di consueto dopo un finale di serie, James Gunn ha già iniziato a rilasciare interviste e commentare gli episodi nei vari podcast di settore, sciogliendo il nodo per esempio sulla questione fondamentale dell’inserimento degli insulti di Peacemaker nel canone DC, con i quali eroi Peacemaker ha creato numerosi crossover. Come detto, la piattaforma di HBO Max non è attiva in Italia e normalmente sono Sky e la sua piattaforma correlata NOW a rendere disponibili in Italia i titoli Warner. Sappiamo che un accordo è stato già raggiunto e a comunicarcelo è stato proprio James Gunn.

Il problema, rimane il quando. Scriveva Gunn qualche settimana fa: “Peacemaker sarà trasmesso a partire dal 13 gennaio. Non molto tempo dopo sarà su U-next in Giappone. In arrivo le informazioni per Regno Unito, Germania e Italia”. Peccato che, da allora, non abbia condiviso aggiornamenti. Per ora l’unica data ufficiale è il 15 aprile per quanto riguarda il Giappone, vale a dire a circa tre mesi dall’inizio della messa in onda statunitense e a due mesi dalla fine. Se si considera che per questo (relativamente lungo) lasso Gunn aveva parlato di “non molto tempo dopo”, per quanto riguarda gli altri tre Stati citati – Italia compresa – potremmo dover aspettare ancora diversi mesi. Magari il lasso che ha diviso il Giappone dagli USA, quindi tre mesi da aprile, ottenendo così una distribuzione nel corso dell’estate nell'ipotesi più pessimistica.

Ovviamente, date le premesse, non potrà mai essere oltre il 2022, anche se i ritardi potrebbero essere dovuti al ricambio di major alla guida di Sky. Dopo un tentativo di acquisizione da parte di Disney infatti, Sky è passata al gruppo Comcast-Universal, il che deve aver portato non poco scompiglio nel calendario di uscite. Tuttavia non c’è da preoccuparsi troppo su un eventuale blocco dei titoli HBO, perché le due reti avevano rinnovato i contratti di distribuzione fino al 2025 e dovrebbero rimanere invariati nel passaggio a Comcast. Per ora, l’unica buona nuova è il fidanzamento di James Gunn con un’insospettabile attrice di Peacemaker.