Peacemaker, quando esce in Italia e come vedere la serie di James Gunn?

Sta mietendo vittime su vittime e strappando una standing ovation continua, Peacemaker, stando almeno a quanto dice il pubblico statunitense. L'attesissima serie spin-off di James Gunn sul personaggio di The Suicide Squad infatti, da noi non è ancora arrivata. Ma stando all'annuncio del regista, non ci dovrebbe volere ancora molto.

Ha sollevato non poche polemiche Peacemaker, soprattutto presso Casa Warner, dove non hanno (almeno inizialmente) gradito l’eccessiva mole di parolacce ma soprattutto di insulti omofobi e xenofobi ad altri eroi del DC Extended Universe. Se chiedete a noi, l’irriverenza e il politically incorrect invece sono due dei tanti ingredienti che hanno reso James Gunn uno dei migliori autori di cinecomic degli ultimi anni, da ambo i lati della barricata: MCU e DCEU. In quest’ultimo però, ottenuta carta bianca dopo il momentaneo licenziamento fra il secondo e terzo capitolo di Guardiani della Galassia, ha dato il meglio di sé.

L’ha messo in chiaro con il suo primo film per il DCEU, uno dei più riusciti di tutto l’universo dei fumetti, che al suo debutto aveva ottenuto il punteggio record del 100% di recensioni positive su Rotten Tomatoes. Nel corso delle settimane quel punteggio è, ovviamente, leggermente calato, ma il segnale ormai era chiaro: si doveva lasciare a Gunn tutta la libertà artistica possibile per ampliare quel discorso antieroistico che nessuno sembra riuscire a gestire bene quanto lui. E quale modo migliore di farlo, se non ripescare dalla tomba il più scorretto e impresentabile fra i componenti della seconda Squadra Suicida, dopo la prima fallimentare di David Ayer guidata da Will Smith, che in confronto di politically incorrect aveva ben poco.

Quel personaggio è Christopher Smith, alias Peacemaker: il creatore di pace è in realtà un sadico, ignorante e populista figuro, spinto dalla sete insaziabile di raggiungere la pace perpetua a ogni costo, indipendentemente dal numero di morti e dalla scia di devastazione che si dovrà lasciare alle spalle: “Whatever it takes”, insomma. Ma la sua è una pace schifosamente patriottica, in cui a sventolare sulla vetta del mondo non può che essere, ovviamente, la familiare bandiera a stelle e strisce. Il desiderio di insabbiarne i “segretucci” l’aveva quasi ucciso, nel finale di The Suicide Squad, per mano del Bloodsport interpretato da Idris Elba. Ma ora è tornato all’azione, assieme a una squadra di spostati, per una nuova missione.

Ci si poteva aspettare un prodotto sulle origini del personaggio di John Cena, ma a giudicare da quanto visto da critici e spettatori d’oltreoceano si tratta di uno show sequel, i cui primi tre episodi sono stati distribuiti in blocco su HBO Max, mentre i restanti cinque stanno uscendo a cadenza settimanale sulla piattaforma di Warner. E mentre le star raccontano del particolarissimo approccio di James Gunn su Peacemaker, in molti qui da noi si chiedono quando potranno recuperare la serie. Il 13 gennaio, giorno dell’uscita negli USA, Gunn ha postato una lista di Paesi già assicuratisi la distribuzione, compresa l’Italia, il che fa pensare a un arrivo nel breve periodo, nonostante non sia stata resa nota una data ufficiale. C’è la possibilità che una volta conclusa la distribuzione in USA, gli episodi possano arrivare a distanza di un mese o poco più su Sky e NOW, come già avvenuto per gran parte degli show di HBO. Scopriremo così se c’è del vero, nel crossover fra Wonder Woman e Peacemaker.