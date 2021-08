Peacemaker, quando uscirà la serie di James Gunn sul personaggio di John Cena

E' stato introdotto in The Suicide Squad - Missione Suicida, il nuovo film di Gunn da poco al cinema, e lo conosceremo meglio nella serie della HBO a lui dedicata. Parliamo di Peacemaker, il folle pacifista spietato interpretato da John Cena. Ma quando arriverà lo show che lo vede come protagonista sui nostri schermi?

Come rivelato, le riprese della serie diretta da James Gunn dovrebbero essere iniziate a Gennaio 2021. Molto presto dunque, il che ci farebbe ben sperare. E infatti proprio il regista statunitense ha recentemente annunciato la fine della produzione di Peacemaker. Dopo aver appreso questa notizia i fan hanno subito pensato ad una possibile uscita a fine 2021, ma ci ha pensato il content Chief di HBO Max, Casey Bloys, a rivelare quando la serie sarà disponibile. E non sarà nel 2021, ma nel 2022 e in particolare nel mese di Gennaio.

A confermare questa notizia è stato poi proprio Gunn nel corso di un Q&A sul suo profilo Instagram. In questa occasione il regista ha anche speso belle parole su John Cena, ritenuto da lui un professionista aperto a qualunque proposta, che non si lascia andare a capricci da divo.

Mentre attendiamo l'uscita della serie su Peacemaker, possiamo conoscere il personaggio interpretato da John Cena al cinema, nel nuovo The Suicide Squad di cui vi abbiamo fatto una recensione.