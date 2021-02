Peacemaker, quando uscirà la serie TV di Suicide Squad con John Cena?

Peacemaker, serie spinoff di Suicide Squad di James Gunn realizzata da HBO Max, ha aggiunto recentemente al cast Chukwudi Iwuji nel ruolo di Clemson Murn, oltre a tre guest star ricorrenti. Troviamo Lochlyn Munro nei panni di Larry Fitzgibbon, Annie Chang nei panni del detective Sophie Song e Christopher Heyerdahl nel ruolo del capitano Locke.

James Gunn ha annunciato l'inizio delle riprese della serie tre settimane fa, scrivendo via social:



"Cinque mesi fa, mentre ero in quarantena, avevo quasi finito di sistemare gli ultimi dettagli di The Suicide Squad e avevo appena consegnato la bozza finale di Guardiani della Galassia Vol. 3, in attesa di note e suggerimenti. Normalmente avrei fatto una pausa durante questo periodo, per andare in vacanza, ma con la storia del Covid non potevo. Dunque, non avendo nient'altro da fare, ho iniziato a scrivere una serie TV, Peacemaker, soprattutto per divertimento, anche perché non credevo davvero me l'avrebbero mai lasciata fare. Ho scritto un'intera prima stagione in appena 8 settimane. E ora, eccomi qui nella mia roulotte, nel primo giorno di riprese della serie. La vita è surreale. Mettiamocela tutta (e facciamolo in sicurezza)".

Ma quando potremmo vedere la serie ufficialmente? Lo show dedicato a Peacemaker esplorerà le origini del personaggio interpretato da John Cena e l'uscita al momento non è ancora stata ufficializzata. Sicuramente avverrà dopo l'arrivo di Suicide Squad 2 al cinema, ovvero 6 agosto 2021 in contemporanea, a quanto pare, con l'arrivo anche su HBO Max. La prima stagione sarà composta da otto episodi, tutti scritti da Gunn. Sebbene non sia nota una data di uscita ufficiale, i fan dovrebbero aspettarsi di vedere il debutto della serie su HBO Max nel 2022.

Peacemaker è un ragazzo che crede nella pace ad ogni costo, non importa quante persone deve uccidere per ottenerla. Non vediamo davvero l'ora di scoprire qualcosa in più sulla serie e sulla sua uscita ufficiale.

Per concludere vi lasciamo con questa intervista a James Gunn in cui parla di Peacemaker e in particolare sulla eventuale presenza di altri personaggio del film.