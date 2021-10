Peacemaker, dietro le quinte con John Cena in attesa del DC FanDome

In attesa dell'uscita di Peacemaker, la serie TV che debutterà su HBO Max a gennaio 2022, DC pubblica un nuovo video: si tratta di un dietro le quinte di The Suicide Squad in cui John Cena e il regista James Gunn esplorano il personaggio di Peacemaker.

Se con l'ultimo teaser di Peacemaker abbiamo potuto dare una prima occhiata alla serie spinoff, con questo salto indietro nel tempo fino al set di The Suicide Squad possiamo scoprire com'è stato portato in vita il personaggio sul grande schermo.

Nel video Gunn e Cena affrontano i vari aspetti della personalità di Peacemaker, il suo sentirsi diverso e distante da tutti, la sua continua ricerca di conferme e la sua voglia di apparire come un eroe: "Se fai operazioni sotto copertura indossi qualcosa come il personaggio di Idris per non farti notare" afferma John Cena mettendo a confronto il suo personaggio con Bloodsport, interpretato da Idris Elba. "Lui invece indossa un elmo cromato e un'uniforme rossa, blu, bianca e gialla. Crede davvero di essere un eroe e vuole che il suo logo da Peacemaker sia ovunque".

Infine James Gunn rivela perché ha scelto proprio John Cena per interpretare Peacemaker: "John Cena è il miglior improvvisatore con cui abbia mai lavorato nella mia vita, e ho lavorato con molti comici". E l'ex-wrestler ha un divertente aneddoto riguardante il regista: "James mi ha detto: cerca di essere un Capitan America idiota che sparerebbe a un ragazzino. E io: ok, ci sono!".

Le dichiarazioni del regista James Gunn ci fanno capire che la serie scaverà più a fondo nella psicologia di Peacemaker, probabilmente mostrando l'influenza che hanno avuto su di lui l'addestramento del padre e l'assenza della madre.

E chissà, magari ne sapremo qualcosa di più con il DC FanDome di sabato 16 ottobre, in vista del quale è nata un'iniziativa promozionale insolita: una hotline dedicata a Peacemaker.