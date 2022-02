Peacemaker, il rapper Ice-T ringrazia James Gunn per averlo 'incastrato'!

L'esilarante scena dello scorso episodio di Peacemaker ha scatenato la reazione di alcune delle celebrità menzionate da John Cena in Peacemaker: tra queste il rapper Ice-T, che in un tweet ha ringraziato James Gunn per averlo "incastrato" in un omicidio!

Nella scena in cui Peacemaker affronta Economos suggerendogli una lista di persone che avrebbe potuto incastrare per un omicidio, Cena dà il meglio di sé con un'esilarante lista di personaggi famosi e di fantasia, di cui abbiamo visto di recente il video dell'improvvisazione di John Cena e Steve Agee.

Tra i vari nomi pronunciati c'è anche quello del rapper e produttore musicale Ice-T, all'anagrafe Tracy Lauren Marrow, che in un tweet (che potete leggere a fine articolo) ha ringraziato James Gunn per averlo "incastrato" nell'omicidio. Il tweet del rapper segue il video pubblicato dal regista nel quale viene raffigurato ogni singolo personaggio citato da Peacemaker.

Il momento più esilarante dell'episodio per i fan dello show è probabilmente quello in cui Peacemaker menziona il regista dello show James Gunn e Freddie Stroma, l'attore che nella serie interpreta Vigilante, ed Economos lo interrompe dicendogli: "Gli ultimi due non esistono nemmeno!".

"Il set è divertente quando c'è gente di talento" aveva detto Gunn, pubblicando un breve dietro le quinte che mostrava il clima rilassato del cast di Peacemaker, a partire dallo stesso John Cena.

Nello stesso episodio è stato inserito anche un easter egg che introduce un riferimento a Ryan Reynolds in Peacemaker: infatti, vediamo Peacemaker intento nella preparazione di un cocktail per il quale usa l'Aviation Gin, una bevanda alcolica che esiste realmente e viene prodotta proprio da Reynolds.