Peacemaker, quel riferimento ad un supereroe della Golden Age fa impazzire i fan

I primi tre episodi di Peacemaker non sono stati privi di sorprese per i fan della DC, infatti il supereroe interpretato da John Cena ha citato un collega in un easter egg che conferma un altro nuovo eroe DCEU: Doll Man.

Mentre la serie si tuffa nella storia del vigilante pacifista Christopher Smith/Peacemaker (John Cena) e i titoli di testa di Peacemaker fanno impazzire i fan, i primi tre episodi sono stati costellati di riferimenti insoliti ai fumetti della DC Comics. Il terzo episodio in particolare contiene un riferimento a uno dei supereroi più oscuri della Golden Age il cui nome ha già reso i fan impazienti.

All'inizio dell'episodio tre Peacemaker riconosce di aver incrociato la strada con Doll Man aka Darrell Dane, un supereroe comparso per la prima volta nel fumetto intitolato Meet the Doll Man in Feature Comics n. 27, nel dicembre 1939.



Darrel e sua moglie, Martha Roberts/Doll Girl hanno operato come supereroi fino al 1953, e poi sono rimasti fuori dai radar per diversi decenni. Quando i personaggi della Quality Comics furono infine acquistati dalla DC, Doll Man fu reintrodotto come membro dei Freedom Fighters, una squadra di una Terra parallela in cui i nazisti avevano vinto la seconda guerra mondiale. Un secondo Doll Man, noto come Lester Colt, è stato creato da Jimmy Palmiotti e Justin Gray e ha debuttato nel 2006 in Crisis Aftermath: The Battle for Bludhaven.



Questo riferimento implica che Peacemaker abbia incontrato Doll Man in precedenza nel DCEU in qualche modo e Darrel Dane o altre versioni di Doll Man come Lester Colt devono ancora essere presentate nel DCEU. James Gunn ha confermato che Peacemaker arriverà in Italia, restate sintonizzati per scoprire quando accadrà!