Peacemaker, il ritorno di Steve Agee e Jennifer Holland dopo The Suicide Squad

In una recente intervista, le star di The Suicide Squad Steve Agee e Jennifer Holland hanno parlato del loro ritorno sul set nei panni di John Economos ed Emilia Harcourt nella serie TV Peacemaker che debutterà il 13 gennaio in streaming su HBOMax.

Lo spin-off dedicato al Peacemaker di John Cena vede il ritorno di altre star di The Suicide Squad, tra le quali Jennifer Holland e Steve Agee, che di recente hanno parlato della loro esperienza sul set.

Steve Agee ha rivelato che non ha avuto problemi ad identificarsi in Economos: "Anch'io passo molto tempo al computer quando ho del tempo libero. E' stato entusiasmante interpretare qualcuno che, in alcuni casi, è obbligato ad uscire dalla sua comfort zone per affrontare altre persone in modo fisico. Mi riconoscevo in lui, nel non voler lottare contro qualcuno o non voler uscire" ha rivelato l'attore, affermando che si trattava del personaggio perfetto per lui.

Oltre ad aver espresso la preferenza per un cameo di Bloodsport in Peacemaker, Jennifer Holland ha rivelato che il ruolo di Emilia Harcourt ha rappresentato l'opportunità di esplorare un personaggio poco approfondito nell'universo DC Comics: "Ero entusiasta di esplorare tutto su di lei, i difetti, i punti di forza, ma soprattutto la fisicità del ruolo. Non mi era mai capitato di potermi immergere in un ruolo così fisico in nessuno dei lavori precedenti, con tutti gli allenamenti per la lotta e le acrobazie e il lavoro con l'incredibile squadra di stuntman".

I primi tre episodi di Peacemaker saranno disponibili in streaming su HBOMax a partire dal 13 gennaio. Nell'attesa di scoprire se ci sarà una seconda stagione di Peacemaker, ecco la clip esclusiva di Peacemaker diffusa ieri dall'account Twitter ufficiale di HBOMax.