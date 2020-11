Peacemaker, rivelato il numero di episodi della serie di James Gunn con John Cena

All'inizio di questo mese abbiamo appreso che James Gunn si sarebbe sottoposto ad un periodo di quarantena in rispetto ai protocolli di produzione per Peacemaker, l'attesissima serie tv di HBO Max con John Cena spinoff di The Suicide Squad.

A due settimane dall'annuncio del periodo di isolamento, come potete vedere nel post in calce all'articolo, James Gunn è sbucato su Instagram con un nuovo ciuffo e ha dichiarato di essere pronto per trasferirsi a Vancouver in vista dell'inizio delle riprese dello show.

L'autore ha anche rivelato che le sceneggiature di tutti e gli otto episodi sono pronte, e che il periodo di quarantena è stato utile per revisionare le prime bozze. Recentemente è stato rivelato che Steve Agee (Super, Guardians of the Galaxy Vol.2, Brightburn) riprenderà il ruolo di John Economos (già interpretato nell'inedito The Suicide Squad), un guardiano del Penitenziario Federale di Belle Reve nonché aiutante di Amanda Waller (Viola Davis). Curiosamente, l'attore ha interpretato anche il ruolo di King Shark nel film in uscita nel 2021.

Il cast della serie include anche Robert Patrick, Jennifer Holland, Danielle Brooks, mentre Chris Conrad (Perpetual Grace, LTD., Patriot) interpreterà il ruolo di Adrian Chase aka Vigilante.

Ricordiamo che, come precedentemente rivelato, le riprese di Peacemaker inizieranno a gennaio 2021 e si protrarranno fino a giugno.