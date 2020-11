Peacemaker: Rivelato working title e inizio delle riprese della serie HBO con John Cena

Dopo le ultime notizie riguardo al cast di Peacemaker, gli appassionati di fumetti DC saranno felici di sapere che le riprese dell'atteso show con John Cena prodotto da HBO inizieranno nei prossimi mesi.

Come sapete si tratta di uno spin-off del film "The Suicide Squad" diretto da James Gunn. Secondo quanto viene condiviso dal sito "Ronin" la produzione è quasi pronta per l'inizio delle riprese, che si terranno a Vancouver in Canada a partire dal 18 gennaio fino al 15 giugno. Inoltre scopriamo che il working title dello show sarà "The Scriptures". Questo vorrebbe dire che i primi episodi della serie potranno fare il loro debutto su HBO Max a partire dagli ultimi mesi del 2021, sempre che la pandemia di Coronavirus non porti a dei nuovi ritardi.

Per chi non lo sapesse, nelle otto puntate dello show di HBO scopriremo qualche dettaglio in più sulla vita di Peacemaker, personaggio interpretato da John Cena e che sarà presente anche nel cast del nuovo film di The Suicide Squad, che sarà possibile vedere a partire dal mese di agosto 2021. Per concludere vi lasciamo con questa intervista a James Gunn in cui parla di Peacemaker e in particolare sulla eventuale presenza di altri personaggio del film.