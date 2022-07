Peacemaker, Robert Patrick non vede l'ora di tornare... come fantasma!

La stagione 2 di Peacemaker è in lavorazione, e secondo quanto dichiarato da Gunn vedrà delle novità, ma anche numerosi ritorni. Tra questi potrebbe esserci quello di Robert Patrick, che nella prima stagione ha impersonato il padre del protagonista e White Dragon. L'attore ha anticipato che il suo ritorno potrebbe avvenire in una forma... diversa.

Se ricordate, il personaggio interpretato da Patrick, Auggie, è stato ucciso da Peacemaker nel corso del penultimo episodio. Qui dopo uno scontro, infatti, il protagonita dello show gli aveva puntato una pistola in fronte. Il padre lo aveva sfidato, dicendogli che non avrebbe avuto il coraggio di premere il grilletto, ma si sbagliava: Christopher infatti ha sparato, uccidendo l'uomo.

Tuttavia il personaggio di Patrick si è ripresentato nell'ultimo episodio, quando Auggie è apparso accanto a Chris sulle scale della casa di quest'ultimo. Questo ga pensare che probabilmente il protagonista della serie sarà perseguitato dal fantasma del padre.

A suggerirlo è stato lo stesso Patrick nel corso dell'Inside of you podcast. "Ad essere onesto, credo che potrebbe essere la cosa più divertente di sempre, con il papà versione fantasma. Nella mia testa sto provando a pensare allo scenario. James lo deve affrontare e c'è molto che lui può fare. Non ci sono limiti, perché sono un fottuto fantasma amico!"

Intanto, in attesa di novità, vi raccontiamo la prima stagione di Peacemaker!