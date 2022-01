Peacemaker: ecco quale scena di The Suicide Squad ha ispirato la serie

I telespettatori attendono trepidanti l'uscita dell'episodio 4 di Peacemaker e così James Gunn, per rendere più dolce questa attesa, ha deciso di rivelare quale scena in particolare di The Suicide Squad ha ispirato la serie con John Cena dedicata all'antieroe disposto a tutto per la pace.

"C'è stato un momento con John, ci sono stati un paio di momenti in particolare, ma uno in cui John stava per uccidere Ratcatcher 2. Ho provato questa sensazione incredibilmente triste per Peacemaker mentre stava per fare ciò che doveva, questo senso di rimpianto, e ho iniziato vedere un lato di John Cena che non avevo mai visto prima", ha detto il regista a Nerdist.

"Sapevo che era divertente, ho sempre saputo che era divertente, ma ho iniziato a vedere che aveva la capacità di andare in profondità ed esprimere questa tristezza. John e io abbiamo anche parlato molto durante lo show di questo personaggio che si sentiva così isolato, e anche quando tutti gli altri iniziano ad andare d'accordo, lui non riesce ad integrarsi e nonostante tutto si sente solo".

Gunn ha aggiunto poi: "Smith non si connette con altre persone, e anche se ci prova, di lui traspare solo una certa spavalderia, cosa che denota solo la sua insicurezza. Questo comportamento non funziona per lui".

Intanto James Gunn ha aperto le porte ad un ironico crossover tra Peacemaker e Daredevill, suggerendo che sarebbe bello per i protagonisti dello show Netflix con Charlie Cox, riproporre la danza tanto amata dai fan nei titoli di testa della serie HBO.