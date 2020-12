Peacemaker: Scopriamo chi sono i nuovi personaggi della serie di HBO

Dopo i commenti di James Gunn su Peacemaker, vi segnaliamo le ultime novità riguardo il cast e i personaggi che faranno la loro comparsa nelle puntate dello show prodotto da HBO e in cui sarà presente anche John Cena.

Nel corso della prima stagione scopriremo i dettagli della vita di Christopher Smith, inoltre il sito di insider "The Illuminerdi" ha condiviso alcune descrizioni degli altri personaggi che incontreremo nelle puntate della serie prodotta da HBO. L'attrice Danielle Brooks sarà Leota Adebayo, ecco quello che sappiamo su di lei: "È intelligente, con degli obiettivi e molto capace, ma ha anche una serie di insicurezze... È una nuova arrivata che non viene trattata benissimo dagli altri". Robert Patrick invece sarà l'interprete di Auggie Smith, padre del protagonista e descritto in questo modo: "una persona che abita in una piccola cittadina, volgare, razzista ma anche furbo e potente", il suo contratto lo considera un serie regular, anche se dovrebbe essere presente solo per una stagione.

Come era già stato annunciato precedentemente, continuano i lavori sullo show in cui sarà presente John Cena, nelle scorse settimane sono partite le riprese di Peacemaker, opera che ci mostrerà qualche retroscena sulla vita del personaggio di The Suicide Squad.