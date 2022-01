Peacemaker, la seconda stagione si farà? Ecco la risposta di James Gunn!

James Gunn è attualmente al lavoro su Guardiani della Galassia Vol.3 ma ha trovato comunque il tempo di rilasciare un’intervista a Deadline per il podcast Hero Nation rivelando importanti informazioni sul futuro di Peacemaker.

"Siamo il più grande spettacolo al mondo in questo momento", ha detto Gunn parlando della serie in onda su HBO Max e riguardo ad una seconda stagione ha rivelato: "Ci sono davvero buone possibilità che ciò accada".



La serie con protagonista John Cena nei panni di Christopher Smith (alias Peacemaker) sta ottenendo buoni risultati e i fan sono molto soddisfatti per cui non ci sarebbe certo da stupirsi se HBO Max annunciasse a breve il rinnovo per la seconda stagione. "Lo show sta andando straordinariamente bene, e siamo entusiasti, a tutti piace farlo" ha concluso Gunn. Una scena di Suicide Squad ha ispirato Peacemaker come rivelato dallo stesso regista qualche settimana fa.

Inoltre, sembra che l'episodio 8 di Peacemaker, o il finale di stagione, conterrà molte sorprese che potrebbero aprire la strada a una seconda stagione. La serie ha ricevuto recensioni positive sia dai fan che dalla critica e l'interesse per lo show sembra solo aumentare di settimana in settimana. Come detto, Gunn sta attualmente girando Guardiani della Galassia Vol. 3 per l'MCU e una volta terminato il lavoro, potrebbe prendersi una pausa.



Tuttavia, queste dichiarazioni lasciano pensare che sia disposto a tuffarsi direttamente nella stagione 2 di Peacemaker. Peacemaker arriverà anche in Italia, anche se una data di uscita ufficiale non è ancora stata annunciata.