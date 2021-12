Peacemaker, la serie potrebbe adattare un amato arco dei fumetti DC?

L’attesa serie HBO con John Cena nei panni di Peacemaker fungerà da spin-off di The Suicide Squad e vedrà Christopher Smith/Peacemaker riunirsi con Emilia Harcourt (Jennifer Holland) e John Economos (Steve Agee) di ARGUS in una nuova missione.

Mentre il teaser di Peacemaker aveva rivelato ben poco sulla trama e presentava uno Smith nervoso con Aquaman, il nuovo trailer di Peacemaker potrebbe aver confermato una teoria che ha iniziato a girare tra i fan, ovvero che la sua missione in questo show potrebbe essere un adattamento dell'iconico arco narrativo crossover "Janus Directive". In diversi numeri dei fumetti da maggio a giugno del 1989, "The Janus Directive" raccontava una storia dei gruppi segreti all'interno dell'universo DC. L'arco è iniziato con una guerra tra la Suicide Squad e altre agenzie governative, che si è rivelata essere parte di un piano più ampio di Kobra e il suo culto.

Kobra aveva pianificato di uccidere il capo della squadra Amanda Waller e sostituirla con un doppelganger che avrebbe eseguito i suoi ordini, ma Waller aveva ucciso il suo doppio e assunto il ruolo di agente doppiogiochista. L'obiettivo di Kobra era che il doppelganger Waller lo aiutasse a usare la tecnologia spaziale per uccidere tutta l'umanità, scatenare un letterale agente del caos chiamato Kali Yuga e ripopolare la Terra con un'arca spaziale. L'evento è culminato con i membri di gruppi come Squad, Force of July, Checkmate, CBI e Project Atom che uniscono le forze e sconfiggono Kobra nella sua arca spaziale.



Uno dei gruppi che prendono parte alla trama della Direttiva Janus è "Project Peacemaker", una piccola squadra di gestori incaricati di monitorare senza dare nell'occhio Peacemaker e aiutarlo con le sue attività da supereroe. Sebbene le circostanze in Peacemaker siano un po' più evidenti, quella descrizione ricorda Emilia Harcourt e John Economos e gli altri membri dell'attuale equipaggio di Smith. Resta da vedere se il team è a conoscenza o meno di questo compito più ampio.

Sappiamo anche che è stato confermato che la serie include Judomaster (Nhut Le), un personaggio con legami con Kobra nei fumetti. Indipendentemente dal fatto che Peacemaker adatti o meno "The Janus Directive” i fan non vedono l’ora di vedere lo show che debutterà il prossimo 13 gennaio su HBO Max.