Peacemaker, la serie avrà scene post credit? Risponde James Gunn

Il regista James Gunn ha fatto sapere ai fan su Twitter che l'attesissima serie in arrivo intitolata Peacemaker conterrà scene dopo i titoli di coda dopo ogni episodio. Questa informazione non può che aumentare l'hype del pubblico, la serie si svolgerà direttamente dopo gli eventi di The Suicide Squad di Gunn.

Peacemaker vedrà protagonista John Cena che tornerà nel suo ruolo di Christopher Smith dopo averlo già interpretato nel film e aver conquistato il pubblico. I primi tre episodi dell’attesissima serie debutteranno su HBO Max il 13 gennaio. Gunn ha usato Twitter per confermare che tutti gli otto episodi di Peacemaker conterranno "qualcosa di speciale" per coloro che guarderanno i titoli di coda, come potete vedere nel tweet in calce alla notizia.



"Ogni episodio. Questo è il mio modo per darvi qualcosa di speciale per spingervi a guardare i titoli di coda della nostra laboriosa troupe" ha scritto il regista.

Dopo una resa dei conti apparentemente fatale con Bloodsport (Idris Elba) in The Suicide Squad, la scena post-crediti del film ha confermato che Peacemaker è sopravvissuto agli eventi. La serie HBO Max esplorerà la storia delle origini del personaggio prima di unirsi ai ranghi della Suicide Squad. Gunn ha recentemente svelato la data di uscita del nuovo trailer di Peacemaker, sempre attraverso Twitter, con i fan che non vedono l'ora di poter guardare la serie completa.



Cena ha anticipato che Peacemaker mostrerà una relazione complicata con il padre, tematiche con cui il pubblico potrà identificarsi. Quanto siete curiosi di vedere la serie? Fatecelo sapere nei commenti!