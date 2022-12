Peacemaker, la serie DC con John Cena arriva finalmente in Italia...grazie a TimVision!

Arriva in esclusiva su TimVision l'acclamata serie tv Peacemaker, la prima serie tv DC con protagonista John Cena creata, scritta e diretta da James Gunn e pensata come sequel spin-off del film The Suicide Squad.

La serie sarà disponibile in esclusiva su TimVision da domani 21 dicembre, con tutti gli otto episodi immediatamente pronti per la riproduzione. Basata sull’omonimo personaggio della DC Comics, Peacemaker esplora le origini del personaggio di Christopher Smith che John Cena ha interpretato per la prima volta nel Suicide Squad del 2021, uno spietato killer, irresistibilmente vanaglorioso, che crede nella pace ad ogni costo, raccontando anche le conseguenze delle sue azioni durante la storia del film.

Nel cast anche Danielle Brooks (Adebayo), Freddie Stroma (Vigilante), Jennifer Holland (Harcourt), Steve Agee (Economos), Chukwudi Iwuji (Murn) e Robert Patrick (Auggie Smith). James Gunn ha scritto tutti gli otto episodi, e ne ha diretti cinque, incluso il primo. James Gunn, Peter Safran e Matt Miller sono i produttori esecutivi della serie, John Cena è il co-produttore esecutivo. La serie è andata in onda nel gennaio scorso negli Usa su HBO Max ed è stata già rinnovata per una seconda stagione.

Nel frattempo, secondo nuove indiscrezioni pubblicate dal New York Post, James Gunn non sarebbe stata la prima scelta per la guida dei nuovi DC Studios, con la Warner che si sarebbe rivolta al regista di Joker Todd Phillips arrivando addirittura ad implorarlo.