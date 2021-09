Peacemaker, la serie HBO avrà una seconda stagione? Risponde James Gunn

La prima stagione di Peacemaker verrà rilasciata nei prossimi mesi ma James Gunn guarda oltre, ed è già pronto per una seconda stagione della serie con protagonista John Cena.

Lunedì, in un'intervista con EW, il regista ha rivelato di essere disponibile a produrre più stagioni di Peacemaker ovviamente solo dopo aver ottenuto il benestare della Warner Bros che per il momento tace ancora sulla questione.

James Gunn ha infatti detto: "Mi piacerebbe fare una stagione 2. Devono solo dirmi che vogliono farlo".

Sebbene il regista affermi di aver fatto Peacemaker "principalmente per divertimento", è stato fortemente coinvolto nello sviluppo dello show fin dall'inizio. Non solo è lo showrunner, ma Gunn ha anche scritto tutti gli otto episodi di Peacemaker, oltre a dirigerne cinque. Gunn ha creato Peacemaker mentre stava finendo di lavorare su The Suicide Squad, cosa che gli ha permesso di immergersi pienamente nell'atmosfera del DCEU dopo gli anni trascorsi a lavorare per il MCU.

Intanto, alcuni rumor parlano di un possibile coinvolgimento di Bane in Peacemaker. Il regista per il momento sembra non volersi sbilanciare sul villain di Bataman ma come ormai sappiamo piuttosto bene, con Jemes Gunn tutto è possibile!

Quali sono le vostre aspettative per Peacemaker? Fatecelo sapere nell'apposita sezione dedicata ai commenti.