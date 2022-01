Peacemaker, la serie di James Gunn è davvero il progetto più apprezzato del DCEU?

Peacemaker è la prima serie TV del DC Extended Universe: approdata su HBOMax il 13 gennaio, la serie voluta e creata da James Gunn sul personaggio interpretato da John Cena ha finora ricevuto un largo apprezzamento da parte di pubblico e critica. Ma si tratta davvero della produzione DC più amata di tutte?

James Gunn ha recentemente ammesso di non aver alcun interesse nel prendere il controllo del DC Extended Universe, nonostante il pieno supporto da parte dei fan che lo vorrebbero alla guida dell'universo espanso dei supereroi di casa Warner. Di certo, il regista ha dimostrato anche con Peacemaker di avere tutte le carte in regola.

Stando ai punteggi ottenuti sul noto sito Rotten Tomatoes, Peacemaker è la produzione dell'universo DC più apprezzata con un punteggio del 94%. A seguire, Wonder Woman, la pellicola del 2017 con Gal Gadot, diretta da Patty Jenkins, ha totalizzato il 93%. Al terzo posto il 90% totalizzato da Shazam! e da The Suicide Squad.

Le prime 4 puntate di Peacemaker su HBOMax hanno permesso allo show di attestarsi come il più apprezzato dell'universo DC, evidenziando inoltre l'affetto dei fan per il regista, presente con 2 titoli nella top 3 sopra elencata. In un recente video, anche lo stesso Peacemaker ha rivelato di essere il migliore tra i supereroi DC, mentre Gunn ha reso noto che un personaggio di Peacemaker sarà in un film DC di prossima uscita, senza svelare ulteriori dettagli.

Il 2022 vedrà il debutto di ben 4 film del DC Extended Universe: si tratta di Black Adam, la cui uscita è programmata per la fine di luglio, The Flash atteso per i primi di novembre e Aquaman and the Lost Kingdom fissato per la metà di dicembre, mentre siamo in attesa della data di uscita di Batgirl, che sarà distribuito in streaming su HBO Max.

Secondo voi, quale di queste uscite vedrà la partecipazione di uno dei personaggi già visti in Peacemaker? E di quale personaggio potrebbe trattarsi? Fatecelo sapere nei commenti!