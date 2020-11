Peacemaker, la serie con John Cena accoglie un altro personaggio di The Suicide Squad

È Deadline a rivelare che Steve Agee, membro del cast di The Suicide Squad, parteciperà anche alla serie spin-off Peacemaker con protagonista John Cena, realizzata dal regista del film James Gunn per HBO Max.

L'attore riprenderà uno dei suoi due ruoli della pellicola DC, ovvero quello di John Economos, guardia della prigione federale di Belle Reve e assistente dell'agente governativa Amanda Waller (Viola Davis). L'attore ha già collaborato con Gunn per i suoi Super e Guardiani della Galassia Vol. 2, oltre che per l'horror supereroistico Brightburn che il regista ha prodotto nel 2019. In The Suicide Squad, Agee veste anche i panni del membro della Task Force X King Shark.

Scritta e diretta (in parte) da Gunn, la serie sarà composta da 8 episodi ed esplorerà l'origine di Peacemaker, un uomo che crede nella pace ad ogni costo - "non importa quante persone deve uccidere per ottenerla" - e che è stato descritto da Cena come una versione decisamente più cattiva di Captain America. Il progetto entrerà in produzione nei primi mesi del 2021, prima che Gunn inizi i lavori per il terzo capitolo dei Guardiani della Galassia. La data di uscita su HBO Max non è ancora stata rivelata.

Nel frattempo, è emerso in rete un nuovo sguardo a The Suicide Squad.