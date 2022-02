Peacemaker, il settimo episodio conferma l'orientamento sessuale di QUEL personaggio

Nella serata di giovedì per il pubblico americano su HBO Max è andato in onda l'episodio 7 della prima stagione di Peacemaker, prima serie tv del DC Extended Universe, con protagonista John Cena nei panni di Christopher Smith/Peacemaker, per la regia di James Gunn, che ha lavorato al progetto dopo The Suicide Squad.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler di Peacemaker, ancora inedita in Italia.



La serie si è sviluppata intorno al suo protagonista, Christopher Smith, allargandosi successivamente anche agli altri personaggi che compongono la trama dello show.

E in attesa di vedere l'ottavo e conclusivo episodio - Jennifer Holland ha ricordato che accadranno cose folli nel finale di Peacemaker - gli spettatori oltreoceano hanno avuto la conferma sull'orientamento sessuale di un personaggio.



Una delle trame più importanti dell'episodio 7 si concentra sulla sanguinosa lotta tra Christopher Smith/Peacemaker e suo padre Auggie Smith/White Dragon (Robert Patrick), dopo che quest'ultimo è stato rilasciato di prigione e si è riunito al suo gruppo neonazista decidendo di annientare il proprio figlio. Durante una fase del combattimento in cui Auggie prende il sopravvento, egli ricorda a Christopher tutti i motivi per i quali l'ha deluso. Tra questi anche il fatto che Chris con "le p*****e dal sangue inquinato e con gli uomini".



Ecco la conferma della bisessualità o della pansessualità di Chris, un dettaglio del quale già si era parlato in passato.

In attesa di poter vedere lo show, leggete le nostre aspettative su Peacemaker, la serie DC con protagonista John Cena.