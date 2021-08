Peacemaker sfida Superman sui social: Clark Kent non prenderebbe c*zz* in nome della pace

E' sfida social tra Peacemaker e Superman: con un post particolarmente grafico, l'account ufficiale della serie tv di HBO Max spin-off di The Suicide Squad ha preso in giro Clark Kent rifacendosi ad una delle battute pronunciate dal personaggio di John Cena nel film di James Gunn.

Come potete vedere in calce all'articolo, l'account di Peacemaker ha scritto: "Se l'intera spiaggia fosse ricoperta di cazzi, e qualcuno mi dicesse di prendere tutti i cazzi sulla spiaggia in nome della pace, direi nessun problema" Il post continua: "Ed è vero. E sappiamo tutti che Superman non mangerebbe un solo cazzo in nome della pace". Tra l'altro il dissacrante tweet arriva a pochi giorni dall'attacco di Peacemaker a Captain America, quando il personaggio di John Cena, sempre dal suo profilo social, ha trollato l'eroe Marvel e la nuova serie tv Marvel Studios What If...? sostenendo di essere migliore di Steve Rogers, e che perfino Weasel, ovvero uno dei membri più inutili della nuova Suicide Squad, sarebbe stato migliore di Captain America.

In precedenza, è stato rivelato che nella serie tv Peacemaker i fan conosceranno molti retroscena sull'uomo dietro l'elmetto di metallo: "John ed io abbiamo parlato molto del personaggio", ha detto James Gunn. "Dov'è, come si sente -- si può pensare che Polka-Dot Man sia l'outsider del team, ma alla fine lui inizia a sentirsi parte del gruppo. Peacemaker ha difficoltà con questa cosa, invece. In realtà è il più disconnesso di tutti quei personaggi".

