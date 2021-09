Peacemaker: primo sguardo alla serie con John Cena nel teaser trailer di HBO Max

Nel corso della notte degli Emmy Awwards, è stato mandato in onda e poi diffuso in streaming un teaser trailer delle anteprime dei prossimi prodotti in arrivo su HBO Max e tra questi anche il primo sguardo a Peacemaker, miniserie incentrata interamente sul personaggio di John Cena che ha compiuto il suo esordio in The Suicide Squad di James Gunn.

Nel filmato vediamo lo stesso John Cena scendere dalla sua auto per recarsi in un piccolo ristorante con la sua famiglia, lo vediamo con indosso il costume e naturalmente gli viene chiesto perché lo stia indossando anche in quel momento. La risposta? "Questo non è un costume, è un uniforme". A testimonianza dell'attaccamento del personaggio al suo nuovo ruolo di protettore sui generis. Solo una settimana fa era stata diffusa la prima immagine ufficiale di Peacemaker e anche se ancora non sappiamo esattamente quando Peacemaker arriverà sulla piattaforma HBO Max possiamo intuire che si tratterà dei primi mesi del 2022, se non addirittura gennaio.

Composta da otto episodi, la serie è incentrata sulle "missioni segrete relative a qualcosa di catastrofico che sta affrontando il pianeta" ha spiegato Gunn a Entertainment Weekly. Ad accompagnare il villain troveremo tre nuovi personaggi: Chukwudi Iwuki interpreta il leader del gruppo Murn, un mercenario sotto gli ordini di Amanda Waller, mentre Freddie Stroma veste i panni del popolare Vigilante. Infine, Danielle Brooks interpreta il membro del team Adebayo.

Nonostante sia nata un po' per gioco, Peacemaker è un prodotto fortemente voluto e curato da James Gunn in ogni suo dettaglio, tant'è che ne ha scritto tutti gli episodi e ne ha diretti ben cinque su otto. Recentemente, James Gunn ha svelato se ci sarà mai una seconda stagione di Peacemaker: "Mi piacerebbe realizzare una seconda stagione, devono solo dirmi che la vogliono".

Su queste pagine potete recuperare la recensione di The Suicide Squad: Missione suicida, dove il personaggio fa il suo esordio ufficiale.