Peacemaker, dallo showreel di HBOMax le prime scene di Vigilante

Il nuovo showreel delle serie targate HBOMax rivela qualcosa in più su Peacemaker, l'atteso spin-off di The Suicide Squad, in uscita a inizio 2022. Oltre a mostrarci John Cena nei panni di Peacemaker, le prime immagini della serie indicano la presenza del personaggio di Vigilante.

Vigilante, il cui nome reale è Adrian Chase, sarà interpretato nella serie da Freddie Stroma, l'attore britannico noto per i ruoli in Bridgerton e nel sesto film della saga di Harry Potter, Harry Potter e il principe mezzosangue.

Durante le riprese di The Suicide Squad, alcuni rumours ipotizzavano la presenza di Vigilante, interpretato da Idris Elba, il quale in realtà faceva parte del cast come interprete di Bloodsport.

Il personaggio di Vigilante è apparso anche nella serie Arrow: nella stagione 5 della serie debuttano due personaggi misteriosi: Prometheus e Vigilante. Alla comparsa nella serie di Adrian Chase (interpretato da Josh Segarra), i fans si aspettavano che si trattasse proprio dell'alter ego di Vigilante, come lo era stato nei fumetti. In realtà, in Arrow 5, il procuratore distrettuale di Star City, Adrian Chase, è il malvagio Prometheus.

Ma non crediate che James Gunn, regista di Peacemaker e di The Suicide Squad - Missione suicida, intraprenda una strada simile nella serie prequel. Infatti, nonostante il riserbo attorno alla pellicola uscita nell'agosto 2021, tutti i personaggi rispettavano le aspettative di quanto era stato già annunciato o lasciato intendere.

Di certo, finora Gunn non ha rivelato molto sul dettaglio del teaser di HBOMax: si è espresso solo con una criptica risposta a un fan dall'occhio attento che ha twittato il frame in cui appare Vigilante (e che potete vedere in calce all'articolo).

In attesa dell'uscita della serie, prevista per i primi mesi del 2022 su HBOMax, possiamo dare uno sguardo al teaser trailer di HBOMax con le prime immagini di Peacemaker, consapevoli che James Gunn si è già dichiarato pronto a girare una seconda stagione di Peacemaker.