Peacemaker, la sigla di apertura della serie TV con John Cena fa impazzire i fan!

A questo proposito, quando arriverà Peacemaker in Italia ? Il servizio HBOMax non è ancora attivo nel nostro paese, ma James Gunn ha rassicurato: Peacemaker arriverà anche in Italia, anche se non c'è ancora una data d'uscita specifica . Trattandosi di una produzione HBO è probabile che Peacemaker sarà distribuita da Sky e NOW, come nei casi di Game of Thrones, Euphoria o Succession.

La sigla d'apertura di Peacemaker ha scatenato le reazioni dei fan sui social : in molti hanno condiviso il numero coreografato di John Cena e soci sulle note di "Do Ya Wanna Taste It" della band norvegese Wig Wam, canzone che era già "apparsa" nel più recente trailer di Peacemaker .

James Gunn has an excellent taste in music. Best intro #Peacemaker pic.twitter.com/WCIIDm3zUR — DUY QUANG (@DuyQuang255) January 13, 2022

THAT OPENING SEQUENCE IS EVERYTHING #Peacemaker — chris 🌺 (@cripuskas) January 13, 2022

If you watched #Peacemaker and didn’t immediately rewind and rewatch the opening credits again after seeing it, you may not have a soul. — Commander Breetai (@zenbreetai) January 13, 2022