Peacemaker: uno sneak peek ci racconta le premesse dello show!

Un nuovo Sneak Peek di Peacemaker pubblicato su Youtube rivela perché e come l'antieroe interpretato da John Cena abbia deciso di tornare a uccidere le persone. Avevamo recentemente visto i protagonisti nei character poster, e adesso arrivano nuove informazioni.

Il segmento pubblicato nel video che troverete in cima all'articolo si chiama Meet The Team, e spiega che il vigilante è fuori praticamente per buona condotta dopo 4 anni, quando doveva invece scontare inizialmente una pena di 30 anni. Tuttavia potrebbe sembrare strano che Amanda Waller lasci libero un personaggio così pericoloso, ed è qui che arriva un chiarimento importante: Peacemaker infatti ha avuto la sua libertà a patto che sia utile al governo portando a termine delle particolari missioni. Ad aiutarlo arriverà anche parte del suo team in Suicide Squad, quindi non temete, il vigilante non sarà solo.

James Gunn in un'intervista si è detto entusiasta di espandere quanto mostrato in Suicide Squad, riportando i suoi protagonisti sullo schermo, in un tempo sicuramente più ampio. Secondo lui Peacemaker è un'opportunità per approfondire gli attuali problemi del mondo, perché ha come protagonista un buono/cattivo.

E voi, siete curiosi di vedere la serie targata HBO Max? Lo show approderà sulla piattaforma a partire dal 13 Gennaio. Intanto ecco il trailer di Peacemaker!