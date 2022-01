Peacemaker spiega in un esilarante video perché è il migliore tra gli eroi DC

Nel giorno dell'uscita del quarto episodio di Peacemaker, HBOMax ha diffuso un nuovo promo in cui l'eroe interpretato da John Cena nella serie spin-off di The Suicide Squad spiega in maniera esilarante le ragioni che lo rendono il migliore nel panorama dei personaggi DC Comics.

Nel divertente video che trovate in testa all'articolo, il personaggio interpretato da John Cena incarna al meglio la sua vena narcisistica nel confronto con i colleghi dell'universo DC, inclusi alcuni personaggi già visti in The Suicide Squad come TDK, Harley Quinn, King Shark e Polka-Dot Man.

I primi bersagli del simpatico "rant" di Peacemaker sono il Superman di Henry Cavill, lo Shazam di Zachary Levi e l'Aquaman di Jason Momoa. E' proprio su quest'ultimo che solleva una domanda interessante: ma come fa ad allenarsi sott'acqua per avere quel fisico?

Restando nell'ambito del DC Universe, in una recente intervista alcuni attori hanno rivelato quali sono i crossover DC preferiti del cast di Peacemaker, nella speranza di poterli vedere nell'eventuale seconda stagione di Peacemaker non ancora confermata.

Peacemaker è la prima serie TV del DC Extended Universe, in cui Cena riprende il ruolo del bizzarro eroe pacifista dopo The Suicide Squad, sotto la supervisione del regista e showrunner James Gunn. Insieme a Cena, nella serie tornano Jennifer Holland e Steve Agee nei panni degli agenti A.R.G.U.S. Emilia Harcourt e John Economos. Con loro, le new entry Freddie Stroma, Chukwudi Iwuji, Danielle Brooks, Robert Patrick, Annie Chang e Lochlyn Munro.

Lo show ha ricevuto un ottimo responso da parte della critica e del pubblico, merito della performance di Cena e dell'inconfondibile impronta ironica di Gunn.

Per tutti coloro che si chiedono quando arriverà Peacemaker in Italia, è necessario attendere una comunicazione ufficiale: Gunn ha rassicurato i fan che la serie arriverà anche in Italia, ma al momento non è nota la data d'uscita.