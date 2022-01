Peacemaker, la star Jennifer Holland: 'James Gunn vuole spogliarti con la sua regia'

Che James Gunn sia uno dei migliori registi approdati e specializzati nel campo dei cinecomic, non c'è discussione. Ne ha dato prova di recente con The Suicide Squad e ora con la serie spin-off su Peacemaker, attualmente in uscita su HBO Max. Ecco che cosa ne pensa la star Emilia Harcourt, della suo inspiegabile approccio.

Lo avevamo già intuito dal folle trailer di Peacemaker, serie spin-off di HBO Max incentrata sull’omonimo personaggio di John Cena in The Suicide Squad, che quella di James Gunn non sarebbe stata una serie come le altre. Forse devono averlo intuito anche presso Casa DC, quando hanno lasciato carta bianca a Gunn nonostante i dubbi sui troppi insulti omofobi in Peacemaker, che prendevano di mira tutti i principali, intoccabili eroi DC. Ma d’altronde, si tratta del chiaro stile irriverente e politicamente scorretto di Gunn e dei suoi inimitabili personaggi.

Al centro di questo nuovo titolo per piccolo schermo c’è uno dei “super” più inquietanti e scorretti del nuovo film del DC Extended Universe, record di valutazione su Rotten Tomatoes: il Peacemaker interpretato dall’ex wrestler John Cena, che con questo nuovo ruolo, ruvido e spigoloso, sembra aver trovato la quadra fra tanti tentativi attoriali non sempre riusciti. La sua è una missione “pacifista”, da combattere e perseguire a ogni costo in nome della bandiera a stelle e strisce, indipendentemente dal numero di morti e dalla scia di sangue che si lascerà per strada. Si tratta ovviamente di un film sulle origini del personaggio, un prequel ambientato prima dei fatti di The Suicide Squad, che ha visto la morte del personaggio di Cena per mano del Bloodsport di Idris Elba.

A fianco dei nuovi debutti, fanno il loro ritorno insieme a Cena diversi personaggi del film di Gunn, soprattutto gli agenti dell’entourage di Amanda Waller che guideranno, successivamente, la seconda missione suicida con a capo Peacemaker. Qui sembrano volerlo addestrare sotto l’egida di Emilia Harcourt, il personaggio interpretato da Jennifer Holland, che di recente ha parlato a Collider delle incredibili capacità registiche di Gunn, mirabolandone la bravura. Il suo è proprio uno di quei personaggi che più è stato valorizzato dalla mano di Gunn, passando da un ruolo del valore di una comparsata a diventare la principale interprete femminile della serie, con tutte le sue sfaccettature.

Queste le sue parole: “Penso di essermi accorta per la prima volta del suo fascino come regista dopo averlo visto lavorare sul set, senza parteciparvi. Prima di lavorare con lui, mi sedevo sul set di Guardiani della Galassia e di altri film. Osservavo il modo in cui lavora, il modo in cui prova cose diverse e convince qualcuno a sperimentare cose che non avrebbero mai provato. E li spinge a tentare più e più volte, perché è davvero alla ricerca di qualcosa di specifico: vuole spogliarti fino al punto in cui sei nudo e crudo, e sei solo più reale. E ha un'idea molto specifica di ciò che vuole, quindi è davvero facile mettersi nelle sue mani, per così dire, e affidarsi a lui. Ed è davvero divertentissimo! Diventa irritabile ed è molto, molto particolare riguardo alle cose che gli piacciono, ma in fondo si sta solo divertendo sul set. E così crea un'atmosfera davvero fantastica, un luogo safe dove provare cose nuove".

Voi state vedendo la serie? Che ne pensate? Ditecelo nei commenti!