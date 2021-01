Peacemaker, Steve Agee sulla sceneggiatura: 'È veramente fantastica'

Non conosciamo ancora la data di uscita di Peacemaker serie TV che si collegherà al film di Suicide Squad di James Gunn, nel frattempo Steve Agee ha condiviso un'ottima notizia per tutti gli interessati al personaggio interpretato da John Cena.

In calce alla notizia trovate lo scambio dei due su Twitter, che hanno dato un'aggiornamento sullo stato dei lavori dello show che andrà in onda su HBO Max. Ecco il commento di Steve Agee, che è stato preso come riferimento per creare il personaggio di King Shark: "Sono solo leggermente di parte, ma la sceneggiatura di Peacemaker è veramente fantastica!". James Gunn ha quindi risposto subito al suo tweet, commentandolo così: "Sono di parte ma questo è un fantastico retweet".

Gli appassionati delle opere della DC sono ansiosi di scoprire qualche dettaglio in più sullo show, che ci racconterà la storia del personaggio di John Cena, introdotto per la prima volta nella nuova versione di The Suicide Squad, film che dovrebbe arrivare nei cinema di tutto il mondo il prossimo 6 agosto. Come avevamo già detto, non conosciamo ancora la data di uscita della serie, in attesa di scoprire altri dettagli in più, vi segnaliamo i protagonisti di Peacemaker che conosceremo nelle puntate dello show di HBO.