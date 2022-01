Peacemaker, svelate le prime recensioni della serie HBO Max: promossa o bocciata?

Peacemaker, serie spin-off di The Suicide Squad creata e diretta sempre da James Gunn, arriverà in streaming su HBO Max il prossimo 13 gennaio ma intanto da oltreoceano sono arrivate le prime recensioni a caldo che ci svelano se la serie segue le orme del suo precedessore al cinema oppure si è rivelato l'ennesimo buco nell'acqua per Warner / DC.

Stando alle prime reazioni della critica (le recensioni vere e proprie arriveranno a embargo scaduto, anche per questo non è ancora disponibile nessun punteggio su Rotten Tomatoes), Peacemaker sembra sia stato accolto in maniera più che positiva con alcuni che la nominano come uno dei prodotti migliori mai partoriti per il piccolo schermo dalla Warner e si sbilanciano nell'affermare che si tratta di una bella deviazione da quanto visto finora sia nel panorama DC che in quello Marvel.

"Peacemaker è un gran seguito di The Suicide Squad, è violento e anche piuttosto divertente. John Cena è formidabile in questa serie irriverente che non rimane incastrata nel DCEU o nel genere dei supereroi. Tutto il team/cast è grandioso".

"Abbiamo visto i primi sette episodi di Peacemaker e possiamo dirvi che è una meditazione profonda, cruda e irriverente sul cosa significhi essere un supereroe di terzo livello. La cosa migliore di sempre mai fatta dalla DC".

Rolling Stone parla di una "buffa parodia di un cinecomic e un sincero studio del personaggio in questa serie irriverente". "Ho visto tre episodi di Peacemaker e posso dire che è la cosa migliore mai fatta dalla DC da un po' di tempo a questa parte. John Cena è nato per questo ruolo".

In attesa di poterla vedere anche in Italia